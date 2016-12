foto Ap/Lapresse

02:01

- I leader del G8 hanno lanciato un appello all'Iran affinché accolga l'opportunità offerta dalla riunione con il gruppo 5+1 (Usa, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania), prevista per il 23 maggio a Baghdad. "Teheran dimostri il carattere civile e non militare del suo programma nucleare - ha dichiarato il presidente americano Barack Obama - . La nostra speranza è che possiamo risolvere questa questione in un modo pacifico".