I leader in maglioncino 01:04 - Uscire dalla crisi "è possibile" e la crescita e l'occupazione devono essere la "top priority". Ma resta ancora molto da fare". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, in una dichiarazione al termine del G8. Obama si è dichiarato soddisfatto dell'esito del summit: "Abbiamo lavorato per cercare di trovare una soluzione ai problemi economici". - Uscire dalla crisi "è possibile" e la crescita e l'occupazione devono essere la "top priority". Ma resta ancora molto da fare". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, in una dichiarazione al termine del G8. Obama si è dichiarato soddisfatto dell'esito del summit: "Abbiamo lavorato per cercare di trovare una soluzione ai problemi economici".

Apertosi con l'incubo del tracollo della Grecia e del contagio della crisi del debito alla Spagna e ad altri Paesi dell'Eurozona, il vertice si è chiuso con un accordo sulla ricetta da seguire per cercare di uscire da una situazione molto complicata. Una situazione di gravi turbolenze sui mercati finanziari europei che rischia di travolgere l'intera economia mondiale.



Obama è tornato quindi a invitare gli europei a "gestire la crisi" in maniera responsabile, sottolineando l'impegno in questo senso preso dai leader del Vecchio Continente al tavolo del G8. "Bisogna creare posti di lavoro - ha detto - e far crescere l'economia. C'è ancora molto da fare - ha concluso - ma è possibile".



Si tratta di una linea su cui la Casa Bianca batte da mesi e mesi, cercando di convincere Parigi e Berlino ad allentare la stretta del rigore imposta a tutti i Paesi dell'euro, anche a quelli in grandissime difficoltà. Un'austerity voluta soprattutto dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, che sulle sue posizioni era riuscita a coinvolgere anche Nicolas Sarkozy.



Hollande proporrà gli eurobond

Il presidente francese Francois Hollande proporrà l'introduzione degli eurobond al summit Ue straordinario del 23 maggio a Bruxelles.



La questione petrolio e l'Iran

I leader hanno affrontato anche i problemi che potrebbero crearsi sui rifornimenti petroliferi dall'embargo decretato dalla Ue e anche all'ipotesi di ulteriori sanzioni internazionali contro Teheran.



Da Camp David è giunto un monito all'Iran affinché sfrutti l'opportunità rappresentata dalla riunione con il gruppo 5+1 (Usa, Cina, Russia, Francia, Gran Bretagna e Germania), prevista il 23 maggio a Baghdad, per dimostrare il carattere civile e non militare del suo controverso programma nucleare. "Tutti noi siamo fermamente impegnati a continuare con l'approccio delle sanzioni e della pressione in combinazione con le discussioni diplomatiche", ha dichiarato il presidente Usa parlando con la stampa. "La nostra speranza è che possiamo risolvere questa questione in un modo pacifico che rispetti la sovranità dell'Iran e i suoi diritti nella comunità internazionale, ma riconoscendo al tempo stesso le sue responsabilità".



Nordcorea, stop ai programmi nucleari

Nella loro dichiarazione finale i Paesi del G8 esprimono le loro preoccupazioni per le "provocazioni nordcoreane" e chiedono a Pyongyang "di abbandonare i suoi programmi nucleari e di sviluppo di missili balistici".