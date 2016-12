foto Ansa

22:24

- "In Ue ci sarà un segno di cambiamento per le azioni a livello europeo e per le azioni degli Stati membri orientate alla crescita". Lo ha annunciato il premier Mario Monti in conferenza stampa a Camp David spiegando quali saranno gli effetti dell'adozione di un pacchetto per la crescita nel nostro Paese e in altri Paesi europei