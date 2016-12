foto Ansa

21:38

- Tre giovani, poco più che ventenni, sono stati arrestati in un appartamento di Chicago perché accusati di preparare un attentato in vista del vertice Nato. In casa ritrovati anche ordigni esplosivi e incendiari. Secondo gli avvocati difensori, però, i presunti attentatori erano soltanto manifestanti arrivati in città per opporsi al summit.