foto Ansa

19:33

- Al G8 Di Camp David il premier Mario Monti ha detto di essere "fiducioso" perché l'Italia che ora "è in regola" può chiedere "di rafforzare la dimensione della crescita" ed è "rispettata in Europa e negli Stati Uniti". Monti ha anche espresso la speranza che il prossimo vertice Ue dovrebbe identificare piste concrete per la crescita "come il rafforzamento del capitale della Bei, i project bond e l'evoluzione verso gli eurobond".