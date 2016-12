foto Ap/Lapresse 18:24 - Quattro morti in due rally automobilistici, uno in Francia, l'altro in Belgio. A Draguignan, in Provenza, un'auto ha investito una folla di spettatori che assistevano alla gara provocando due morti e 15 feriti. A Bocholt, in un rally del campionato belga, il Mitsubishi Lancer guidato da Roel Vrolix e dal co-pilota Stef Winters ha sbandato a un incrocio andando a sbattere contro un albero. L'auto ha preso fuoco ed entrambi i conducenti sono morti. - Quattro morti in due rally automobilistici, uno in Francia, l'altro in Belgio. A Draguignan, in Provenza, un'auto ha investito una folla di spettatori che assistevano alla gara provocando due morti e 15 feriti. A Bocholt, in un rally del campionato belga, il Mitsubishi Lancer guidato da Roel Vrolix e dal co-pilota Stef Winters ha sbandato a un incrocio andando a sbattere contro un albero. L'auto ha preso fuoco ed entrambi i conducenti sono morti.

Giornata nera per i rally automobilistici dunque, in due Paesi diversi. L'auto uscita fuori pista in Provenza stava partecipando a una competizione quando ha investito la folla che assisteva alla gara. Tra i feriti, tutti in serie condizioni, ci sono alcuni bambini.



A Bocholt, nella regione fiamminga del Belgio, si stava correndo il Sezoenrally. E a morire dopo un terribile schianto sono stati un pilota dilettante e il s uo secondo, dopo che la loro auto è finita contro un albero. "Il co-pilota - ha spiegato un responsabile della corsa - è stato estratto incosciente dal veicolo ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. Il pilota è morto dopo essere stato imbarcato sull'eliambulanza".