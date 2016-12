foto Ap/Lapresse

09:08

- "Non è una prassi inusuale richiamare gli ambasciatori per consultazioni". Lo ha detto oggi il portavoce ufficiale del ministero indiano degli Esteri circa la decisione della Farnesina di richiamare a Roma l'ambasciatore Giacomo Sanfelice nell'ambito della vicenda dei due marò arrestati in Kerala.