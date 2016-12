foto Ap/Lapresse

- Secondo alcune informazioni apparse via Internet, Chen Guangcheng, l'avvocato dissidente cieco che il 20 aprile scorso è riuscito a sfuggire alla sorveglianza delle autorità cinesi si troverebbe all'aeroporto della capitale cinese in partenza per gli Usa. Dopo essere fuggito dal suo villaggio dello Shandong Guancheng si era rifugiato nell'ambasciata Usa a Pechino.