Marò, l'Italia richiama l'ambasciatore dall'India

foto Ap/Lapresse Correlati Il caso dei marò 16:53 - L'ambasciatore italiano a New Delhi è stato richiamato a Roma per consultazioni riguardo alla vicenda dei marò. "Alla luce degli sviluppi della situazione in Kerala e dei capi di imputazione a carico dei due militari italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone - si legge in una nota della Farnesina -, l'Ambasciatore a New Delhi Giacomo Sanfelice è stato richiamato a Roma per consultazioni con il governo".

Formalizzata l'accusa per i due marò: omicidio

La decisione è avvenuta dopo che il team inquirente indiano, guidato dal commissario di polizia di Kochi, Ajith Kumar, ha formalizzato l'accusa di omicidio nei confronti dei due militari, agli arresti in India dal 20 febbraio per la morte di due pescatori locali. Nel faldone di 196 pagine depositato presso la procura di Kollam Latorre e Girone sono accusati di omicidio, tentato omicidio, danni e associazione a delinquere. Il testo cita ben 60 testimoni e riporta anche la perizia balistica sulle armi sequestrate a bordo della Enrica Lexie, la nave sulla quale i due marò erano di scorta. Il processo dovrebbe partire nell'ultima settimana di maggio.



Per l'accusa la giurisdizione è indiana

L'atto di accusa invoca anche il Sua Act, una convenzione internazionale sul terrorismo marittimo firmata a Roma nel 1998. In base a questa i singoli Stati possono far valere la propria giurisdizione nel caso di determinati tipi di reati marittimi avvenuti contro proprie navi e contro propri cittadini. Il riferimento è stato probabilmente inserito in vista della sentenza della Corte Suprema che deve decidere sulla giurisdizione del caso, che secondo le autorità di Roma spetta all'Italia.



De Mistura: "Vedere le carte per un confronto"

Intanto il sottosegretario agli Esteri, Staffan de Mistura, ha incontrato il chief minister del Kerala, Oommen Chandi, con cui ha avuto un colloquio definito dallo stesso esponente italiano "molto teso e difficile". Sul deposito dell'accusa, Mistura ha commentato: "A questo punto, vogliamo vedere le carte dell'accusa: i motivi, gli argomenti e soprattutto le prove balistiche per poterci confrontare a viso aperto". L'Italia, i particolare, chiede l'attuazione in tempi brevi del trasferimento dei due marò dal carcere in un'altra struttura.



"Tenere alto il morale dei marò"

Adesso, per De Mistura, "il nostro dovere è tenere alto il morale dei marò, delusi - come del resto tutti noi - dal fatto che non sia stato disposto immediatamente il loro trasferimento in una struttura diversa dal carcere".



Appello al governo dai familiari di Latorre: "Fate presto"

Christian D'Addario, nipote di Massimiliano Latorre, a nome della famiglia del militare esprime tutta l'insofferenza per una situazione fatta solo di continui rinvii. "Quello che è successo oggi - dichiara - è niente di più e niente di meno di quello che ci aspettavamo. Sapevamo che allo scadere della carcerazione preventiva dovevano arrivare i capi di imputazione, ma quello che chiediamo al governo è di cominciare a battere i pugni sul tavolo". Cosi'