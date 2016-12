Google alla conquista dell'Africa

- Si dice che sul nostro pianeta non ci siano più terre inesplorate. Niente di più falso, almeno nel mondo della tecnologia. E se ci sono terre vergini non possono mancare i nuovi conquistadores come Google, che sta pian piano “colonizzando” l’intera Africa.

A quelle latitudini il mercato dell’online si sta sviluppando a una velocità supersonica, superiore a quella fuori dal continente. I cavi sottomarini che arrivano sulle coste atlantiche e su quelle dell’Oceano Indiano portando informazioni digitali si sommano ai nuovi gestori della telefonia mobile che ha aumentato la velocità di internet e ne ha abbassato i costi. Se l’Africa sta accelerando gran parte del merito si deve a Google.

Prima che il gigante di Mountain View sbarcasse sulle coste del continente nero trovare una mappa di un luogo richiedeva tempo e soldi. Gli uffici civili e militari addetti alle mappature del territorio accumulavano rotoli di cartografie risalenti all’era coloniale e li vendevano a prezzi elevatissimi. Grazie ai satelliti di Google le mappe sono ora più dettagliate e possono essere consultate gratuitamente. Si può poi verificare che le infrastrutture promesse dai politici (scuole, ospedali su tutte) siano stati realmente costruiti senza andare a verificare di persona.Attraverso l’uso dei satelliti molti politici si sono resi conto delle condizioni disastrose del traffico delle metropoli in ascesa e hanno deciso di investire più denaro nelle infrastrutture cittadine.

La diffusione del motore di ricerca sta cambiando anche il mondo dell’informazione. È in crescita il numero dei lettori dei giornali online in inglese, francese, portoghese e arabo. Ma se non si conosce la lingua dell’articolo cercato e si preferisce il dialetto locale, nessun problema: Google sta implementando i traduttori nelle lingue locali come lo zulu, l’afrikaans, l’amarico e lo swahili. E sta lavorando ai traduttori dei dialetti wolof, hausa, tswana e somali.

La conquista africana di Google riguarda anche i video: attraverso you tube i filmati sono accessibili sempre più facilmente. E il mercato di Nollywood, la Hollywood nigeriana, sta raggiungendo un pubblico sempre più vasto. “Più Google cresce e più l’intero sistema cresce”, ha detto all’Economist Joe Mucheru, massimo rappresentante del colosso di Mountain View in Africa. E sembra vero anche perché Google si è offerta di aiutare i governi a digitalizzare i documenti per renderli accessibili gratuitamente ai cittadini.