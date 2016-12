Ladro ingoia diamante da 20mila dollari

- Richard Mackenzie Matthews di professione fa il ladro e ama i gioielli. La polizia ha scoperto questa sua passione e ora sta aspettando che il diamante da 20mila dollari che ha ingoiato una settimana fa torni a vedere la luce. Richard è infatti accusato di furto in una gioielleria di Windsor, in Ontario.

Il 52enne era stato fermato il 10 maggio mentre stava cercando di vendere alcuni zirconi in cambio di diamanti veri. Quando lo sveglio commesso del negozio si è accorto della truffa in atto Richard ha inghiottito tutti i diamanti che aveva di fronte. La telecamera del negozio ha immortalato la scena che ha spinto la polizia a trattenerlo in prigione. Da allora le forze dell'ordine stanno aspettando che il gioiello venga evacuato. Finora nessun risultato nonostante dosi di cereali e lassativi di ogni tipo. Nella sua cella non ci sono scarichi e quando ha bisogni impellenti è costretto a usare un secchio che viene poi esaminato dai poliziotti. Sono stati fatti esami a raggi x che hanno confermato la presenza dei gioielli nello stomaco. Ma del diamante ancora nulla. E la dieta a base di cereali e lassativi continua.