foto Afp

01:26

- Gli hacker di Anonymus hanno attaccato da tutta l'America Latina il sito della Corte Suprema argentina, riuscendo a mandarlo in tilt per oltre un'ora e mezza. Con quest'azione i pirati informatici hanno voluto protestare contro il primo processo in Argentina ad un sito che consente di scaricare gratuitamente musica, film e libri. Anonymus ha annunciato che sabato, a mezzogiorno, attaccherà tutti i siti governativi che terminano con "gov.ar".