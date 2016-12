foto Ap/Lapresse Correlati Occupy Francoforte,interviene la polizia

Quaratancinque italiani sono stati fermati a Francoforte, in Germania, in occasione dei 4 giorni di mobilitazione europea del movimento anticapitalista Blockupy Frankfurt, che culminerà sabato con una grande manifestazione, l'unica autorizzata dalla corte di giustizia locale. Lo comunica la polizia al consolato italiano aggiungendo che il gruppo è stato poi rilasciato ma che ne è stato disposto l'allontanamento da Francoforte fino a sabato.

Per Francesco Raparelli, attivista romano della rete Riseup, si sarebbe trattato di un fermo preventivo per un raduno pacifico davanti all'università e al municipio con altre persone. Raparelli, che ha organizzato le circa 3-400 persone arrivate a Francoforte dall'Italia, ha aggiunto che non ci sarebbero stati episodi di violenza o di resistenza al fermo. Ma, oltre ai fermati, ha poi proseguito l'attivista, la polizia avrebbe consegnato ad altre persone identificate dei "fogli di via" dalla città. Il consolato italiano a Francoforte segue la situazione ed è in contatto con le famiglie di alcuni fermati.