19:30

- Per il segretario del Pd Pier Luigi Bersani "adesso più che vertici ci vogliono decisioni rapide". "Nell'incontro che ho avuto con il vice segretario dei socialisti francesi è venuta fuori una piattaforma molto precisa dei progressisti che indica come uno degli strumenti più importanti un fondo europeo di garanzia per il sovradebito", ha aggiunto parlando a margine di un appuntamento elettorale nel Napoletano.