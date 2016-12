A rischio il processo al generale Mladic

foto Afp Correlati Il massacro di Srebrenica

Iniziato il processo a Mladic

13:28 - Il processo contro il "boia di Srebrenica", l'ex generale serbo Ratko Mladic, cominciato ieri davanti al Tribunale penale internazionale dell'Aja, è stato sospeso "sine die", cioè a tempo indeterminato. La corte ha infatti riconosciuto che l'accusa ha commesso un errore nella trasmissione di alcuni documenti alla difesa. Gli avvocati di Mladic, accusato di genocidio e crimini di guerra, lunedì scorso avevano chiesto un aggiornamento di sei mesi.

Nel processo per crimini di guerra e genocidio contro l'ex comandante delle milizie serbo-bosniache, stamane la procura ha mostrato i video in cui si vedono l'accusato e i suoi uomini che commettono e poi valutano la strage, la pagina piu' nera della guerra. I video, secondo la procura, furono filmati su espressa richiesta di Mladic a fini di propaganda per la popolazione serba. "Diamo questa città ai serbi come un dono", dice in uno dei video registrati poco dopo la conquista di Srebrenica, all'epoca un'enclave protetta dell'Onu.



I filmati, che furono registrati a partire dall'11 luglio 1995, cominciano mostrando la riunione tra Mladic, i rappresentanti dei musulmani e i caschi blu nell'hotel Fontana, vicino all'enclave di Srebrenica. Mladic chiede alla controparte che si arrendano e consegnino le armi: "Potete scegliere tra sopravvivere o morire" dice, assistito da un traduttore; poi l'esercito serbosniaco separa gli uomini dalle donne e gli anziani. In un altro, appare lo stesso Mladic che chiede di essere filmato per mostrare "il regalo fatto ai serbi" e manda i suoi uomini a continuare "la vendetta contro i turchi"; e di seguito, l'ex generale fa bruciare una bandiera turca che fino a quel momento sventolava nell'enclave.



La registrazione si riferisce proprio all'11 luglio 1995, quando cominciò la strage degli 8mila bosniaci musulmani maschi. In uno degli ultimi video presentati dal procuratore Peter McCloskey, si vedono due aiutanti di Mladic che, in auto, circondano un gruppo di cadaveri ammonticchiati e fanno commenti; dopo di loro si vede un autobus vuoto e un generale serbo che saluta facendo il segno di vittoria ai comandanti di Mladic.