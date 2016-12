Usa, Mary Kennedy si è impiccata

foto Ap/Lapresse 18:35 - Si sarebbe impiccata Mary Kennedy, la seconda moglie separata di Robert Kennedy Jr trovata morta oggi nella sua casa di Bedford, nello stato di New York. Mary, 52 anni, e Robert jr, 58 anni, figlio dell'ex ministro della giustizia Bob, assassinato a Dallas nel 1968, sono stati sposati per 16 anni, fino al 2010. Con Robert jr, avvocato e conduttore radiofonico, aveva avuto quattro figli. - Si sarebbe impiccata Mary Kennedy, la seconda moglie separata di Robert Kennedy Jr trovata morta oggi nella sua casa di Bedford, nello stato di New York. Mary, 52 anni, e Robert jr, 58 anni, figlio dell'ex ministro della giustizia Bob, assassinato a Dallas nel 1968, sono stati sposati per 16 anni, fino al 2010. Con Robert jr, avvocato e conduttore radiofonico, aveva avuto quattro figli.

A confermare le modalità del decesso i medici legali, che hanno esaminato il corpo della 52enne trovato da una domestica in un capanno situato nel parco della sua casa di Bredford.



Secondo quanto riporta il Daily News, la donna avrebbe anche lasciato un messaggio. Dopo 16 anni di matrimonio con il figlio di Bob Kennedy, nel 2010 la donna aveva affrontato un difficile divorzio. Due giorni dopo che il marito presentò la richiesta di separazione, fu arrestata per guida in stato di ebbrezza. Allora la stampa locale scrisse che, da tempo, il marito era preoccupato per lo stato mentale della Kennedy - con la quale ha avuto quattro figli - e nel 2007 aveva tentato di farla visitare da uno psichiatra del Northern Westchester Hospital. Pochi mesi dopo un secondo arresto sempre per guida in stato alterato.