foto Reuters Correlati Marò arrestati in India: il dossier 11:33 - Le autorità del Kerala hanno disposto il trasferimento dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dal carcere di Trivandrum ad un'altra struttura della città. Tuttavia, hanno reso noto di avere bisogno di 20 giorni per mettere in regola la struttura, denominata Boston School. Domani intanto la polizia presenterà al magistrato le accuse contro i due militari italiani. - Le autorità del Kerala hanno disposto il trasferimento dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone dal carcere di Trivandrum ad un'altra struttura della città. Tuttavia, hanno reso noto di avere bisogno di 20 giorni per mettere in regola la struttura, denominata Boston School. Domani intanto la polizia presenterà al magistrato le accuse contro i due militari italiani.

La decisione delle autorità carcerarie e di polizia di Trivandrum arriva allo scadere della settimana disposta dalla Corte suprema di New Delhi per questa decisione, e al termine di una serie di riunioni, anche con la delegazione italiana sul posto.



La richiesta di un periodo così lungo per realizzare il trasferimento dal carcere di Poojapura è stato giustificato con la necessità di portare a norma di legge la struttura scelta. Tuttavia alcuni osservatori sottolineano che il 2 giugno prossimo si svolgerà in Kerala una elezione suppletiva, e che quindi il governo locale non ha voluto correre rischi di dover far fronte a critiche politiche dell'opposizione per questa misura, considerata "impopolare".



Domani verranno presentati i capi d'accusa

La speciale squadra della polizia del Kerala, nel sud dell'India, che si occupa del caso dei marò, presenterà domani al magistrato istruttore le accuse a carico di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Lo sostiene il quotidiano The Times of India nella sua edizione locale. Secondo quanto scrive il giornale, la polizia trasmettera' al giudice istruttore di Kollam, 150 pagine contenenti gli indizi a carico dei due fucilieri italiani. Tra questi c'è anche la perizia balistica (di una cinquantina di pagine) sulle armi sequestrate a bordo della petroliera Enrica Lexie in cui sono stati identificati i due fucili che avrebbero ucciso i due pescatori lo scorso 15 febbraio al largo della costa del Kerala. Sempre in base al Times of India, "si prevede che il tribunale inizi il processo contro i due militari alla fine di maggio". Una fonte della polizia ha inoltre precisato che "finora sono state formalizzate le accuse soltanto contro i due militari" lasciando intendere che in futuro potrebbero anche includere altre persone nell'atto di accusa.



Legali presentato ricorso: "Ora la libertà dietro cauzione"

I legali dei marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone hanno presentato oggi un ricorso presso la "Session Court" di Kollam per ottenere per i due un provvedimento di libertà dietro cauzione. Lo ha appreso dalla delegazione italiana a Trivandrum, in Kerala. Il ricorso che sarà discusso sabato si è reso necessario perché una prima petizione su questo argomento è stata respinta l'11 maggio per ragioni tecniche da un giudice di primo grado.