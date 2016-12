foto Afp 21:07 - Il nutrizionista francese Pierre Dukan, autore della famosa dieta che porta il suo nome, ha chiesto e ottenuto la radiazione dall'Ordine dei medici, al quale era iscritto, come medico in pensione, dall'ottobre del 2011. Stando a quanto comunicato dall'Ordine dei medici di Parigi, il dottor Dukan non ha spiegato i motivi della sua domanda, presentata il 19 aprile. - Il nutrizionista francese Pierre Dukan, autore della famosa dieta che porta il suo nome, ha chiesto e ottenuto la radiazione dall'Ordine dei medici, al quale era iscritto, come medico in pensione, dall'ottobre del 2011. Stando a quanto comunicato dall'Ordine dei medici di Parigi, il dottor Dukan non ha spiegato i motivi della sua domanda, presentata il 19 aprile.

Contro il medico sono attualmente in corso alcune procedure disciplinari, che gli rimproverano di esercitare il suo mestire a fini commerciali. E poiché esse risalgono a fatti anteriori alla radiazione restano sempre in vigore.



Pierre Dukan, che potrà continuare a usare il titolo di dottore per le sue comunicazione, rischia ormai al massimo una sanzione di avvertimento o di censura.