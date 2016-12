Processo a Mladic, il massacro di Srebrenica

Lo sterminio ebbe luogo l’11 luglio 1995, quando migliaia di uomini di fede musulmana dai 14 ai 65 anni vennero separati da donne e bambini e uccisi dalle truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladić, entrato due giorni prima nella zona protetta di Srebrenica, che si trovava al momento sotto la tutela dei Caschi blu delle Nazioni Unite. Il massacro fu compiuto anche con l’appoggio dei gruppi paramilitari guidati da Arkan.

Durante l’eccidio, i 600 caschi blu dell’Onu e le tre compagnie olandesi Dutchbat I, II e III non intervennero. Le Nazioni Unite, in quell’occasione, si giustificarono dicendo che le truppe erano scarsamente armate e che, quindi, non potevano far fronte ai soldati di Mladić.