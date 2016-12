Urru, rapitori: "Uccideremo ostaggio spagnolo"

foto Afp Correlati Urru, chiesti 30 milioni di euro di riscatto

Chi è Rossella Urru 16:23 - Il gruppo qaedista Movimento per l'Unicità e la Jihad in Africa Occidentale ha minacciato di uccidere l'ostaggio spagnolo rapito assieme a Rossella Urru in Algeria nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2011 se non verranno esaudite le sue richieste. "La Spagna rimanda ogni tornata di negoziato e questo metterà a rischio la vita dell'ostaggio, Enrico Gonyalons", ha detto il portavoce del gruppo, Adnan Abu Walid Sahroaoui. - Il gruppo qaedista Movimento per l'Unicità e la Jihad in Africa Occidentale ha minacciato di uccidere l'ostaggio spagnolo rapito assieme a Rossella Urru in Algeria nella notte tra il 22 e il 23 ottobre 2011 se non verranno esaudite le sue richieste. "La Spagna rimanda ogni tornata di negoziato e questo metterà a rischio la vita dell'ostaggio, Enrico Gonyalons", ha detto il portavoce del gruppo, Adnan Abu Walid Sahroaoui.

Il gruppo, che si qualifica come un'emanazione scissionista di Al Qaeda nel Maghreb Islamico, è per la prima volta apparso alla ribalta internazionale a dicembre, quando rivendicò il rapimento, alcune settimane prima, di tre cooperanti occidentali (oltre alla Urru e a Gonyalons, la volontaria spagnola, Ainhoa Fernandez de Rincon).



Il gruppo, oltre al riscatto, chiede il rilascio di alcuni estremisti detenuti in Mauritania. "La Spagna deve comprendere il nostro messaggio...e si assumerà tutta la responsabilità" per quello che accade, ha aggiunto il portavoce in un messaggio scritto.