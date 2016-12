Grecia al voto, le nuove elezioni il 17 giugno

foto Ap/Lapresse Correlati La Grecia torna al voto

Le nuove elezioni politiche in Grecia si terranno il prossimo 17 giugno. Lo ha deciso il presidente Karolos Papoulias nell'incontro con i leader dei partiti politici in cui è stato anche concordato che il governo facente funzione sarà guidato dal presidente del Consiglio di Stato Panagiotis Pikrammenos, secondo quanto anticipano i media locali.

"Due vie sono davanti al popolo greco: cambiare tutto in Grecia, con cambiamenti che possono essere effettuati in un'Europa che sta cambiando, o sperimentare il terrore di una uscita dall'euro, il terrore dell'isolamento fuori dall'Europa e il crollo di tutto quello che abbiamo costruito fino ad ora", ha commentato il leader di Nuova democrazia Antonis Samaras.

"Due vie sono davanti al popolo greco: cambiare tutto in Grecia, con cambiamenti che possono essere effettuati in un'Europa che sta cambiando, o sperimentare il terrore di una uscita dall'euro, il terrore dell'isolamento fuori dall'Europa e il crollo di tutto quello che abbiamo costruito fino ad ora", ha commentato il leader di Nuova democrazia Antonis Samaras.



Scende in campo "Zorba il greco"

Anche Mikis Theodorakis "prenderà parte" alle nuove elezioni. Lo ha annunciato l'ottuagenario compositore, icona della sinistra, parlando con un'emittente tv di Atene, come si legge sul suo sito. "Prenderò parte alle elezioni, tuttavia con chi e in che modo lo annuncerò in seguito. Sarò in prima linea", ha detto l'artista, prima che venisse ufficializzata la data delle nuove consultazioni elettorali.



Per Theodorakis, le elezioni dello scorso 6 maggio non avevano prodotto un mandato per la formazione di un nuovo governo. "I greci hanno detto un chiaro 'no' a quelli che avevano governato, e un mezzo 'si" agli altri. Dobbiamo andare a nuove elezioni per fare in modo che questo 'si" sia chiaro", ha detto il compositore, noto in tutto il mondo per la colonna sonora del film "Zorba il greco".



Barroso: "Voto storico"

"Spetta ora ai greci prendere consapevolmente le loro decisioni, ma è bene che sappiano che le prossime elezioni avranno un significato storico". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso.