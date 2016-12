foto Ap/Lapresse 00:42 - Il presidente del Consiglio Mario Monti ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama per uno scambio di opinioni sulla preparazione dei vertici del G8 a Camp David e Nato a Chicago. Monti ha accettato con favore di introdurre i lavori della prima sessione del G8 su "Economic and Global Issues" (temi economici globali) la mattina del 19 maggio. - Il presidente del Consiglio Mario Monti ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama per uno scambio di opinioni sulla preparazione dei vertici del G8 a Camp David e Nato a Chicago. Monti ha accettato con favore di introdurre i lavori della prima sessione del G8 su "Economic and Global Issues" (temi economici globali) la mattina del 19 maggio.

Nella conversazione Obama ha ringraziato Monti "per i significativi contributi dell'Italia alla Nato", comunica la Casa Bianca. I due leader hanno discusso anche della transizione in Afghanistan.



Tra gli argomenti affrontati al telefono anche "l'attuale situazione economica in Europa" in cui Obama e Monti "si sono detti d'accordo sulla necessità di intensificare gli sforzi per promuovere la crescita".