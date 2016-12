foto Ansa 22:09 - Sono voluto "venire a Berlino anche per rappresentare l'amicizia tra i nostri due Paesi". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande. Assieme alla Germania "vogliamo lavorare insieme per il bene dell'Ue, mobilitando gli altri Paesi e voglio che la Grecia resti nell'eurozona", ha aggiunto. "Conosciamo le nostre responsabilità per l'Europa e troveremo una soluzione", ha detto Angela Merkel nella conferenza stampa congiunta. - Sono voluto "venire a Berlino anche per rappresentare l'amicizia tra i nostri due Paesi". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande. Assieme alla Germania "vogliamo lavorare insieme per il bene dell'Ue, mobilitando gli altri Paesi e voglio che la Grecia resti nell'eurozona", ha aggiunto. "Conosciamo le nostre responsabilità per l'Europa e troveremo una soluzione", ha detto Angela Merkel nella conferenza stampa congiunta.

"Secondo me la Grecia rimarrà nell'euro", ha detto dal canto suo la cancelliera tedesca sottolineando però, al fianco del presidente francese che Atene "deve rispettare il memorandum". La decisione greca di "tenere nuove elezioni va rispettata", rispondono i due leader all'unisono.



Hollande: "La crescita si traduca in fatti tangibili"

La "crescita non è solo una parola da pronunciare ma da tradurre in fatti nella realtà". Così Francois Hollande al termine dell'incontro con Angela Merkel. "Il metodo - ha detto - è mettere tutte le opzioni sul tavolo" dei prossimi vertici, valutando ciò che "può contribuire, dagli eurobond agli investimenti", per poi tradurre le conclusioni in "termini giuridici necessari".



"Ho detto in campagna elettorale e lo ripeto da presidente della Repubblica francese che volevo rinegoziare" il Patto di bilancio, ovvero "quello che è stato stabilito per integrarvi la crescita", ha sottolineato. "Io sono contento che la crescita sia di nuovo cuore del confronto in Europa. Io so che dietro la parola crescita ci sono significati diversi, ma l'Europa deve assumersi la sua responsabilità".