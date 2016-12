foto Ap/Lapresse Correlati Disastro Grecia, Borse a picco

Allarme Ocse: 11 mln di giovani senza lavoro 18:07 - "Purtroppo la Grecia va verso nuove elezioni per colpa di qualcuno che ha messo i propri temporanei interessi politici al di sopra degli interessi della nazione". Così il leader socialista Evangelos Venizelos ha commentato l'esito della riunione del presidente Papoulias con i leader dei partiti, conclusasi senza un accordo per la formazione di un nuovo esecutivo.

L'attacco del leader del partito socialista va alla coalizione della sinistra radicale Syriza, superfavorita in caso di nuove elezioni e che si è rifiutata di entrare in un governo di coalizione.



Nove giorni di trattative inutili

Il leader della Sinistra democratica Fotis Kouvelis, ha spiegato Venizelos, aveva proposto di formare un governo di due anni, ma aveva posto come condizione la partecipazione del partito radicale di sinistra Syriza. "Purtroppo - ha aggiunto Venizelos - l'arroganza, le politiche meschine dei partiti e l'opportunismo hanno prevalso".



Alexis Tsipras, a capo della coalizione di sinistra arrivata seconda alle elezioni, ha infatti rifiutato di entrare a far parte di un governo insieme ai conservatori di Nuova Democrazia, primi al voto, e al Pasok, terzo, entrambi favorevoli al piano di salvataggio di Atene concordato con Bruxelles.



Oggi l'ultimo tentativo in extremis del presidente Papoulias

Oggi il presidente greco Karolos Papoulias aveva convocato un nuovo vertice per promuovere la sua idea di un governo tecnico, ma anche quest'ultima ipotesi è sfumata. A giugno si riapriranno quindi le urne. Superfavorita la sinistra di Tsipras, data per vincente dagli ultimi sondaggi.



Borse in picchiata dopo l'annuncio di nuove elezioni

Effetto Grecia sulle Borse europee, che chiudono in calo, dopo la notizia del mancato accordo politico ad Atene per evitare nuove elezioni. Il timore dei mercati è che dal nuovo voto emerga un governo contrario al piano imposto ad Atene dalla Troika. Imperativo per Tsipras è infatti rivedere il programma di salvataggio e "porre fine agli accordi di subordinazione" con i creditori internazionali di Atene.