Breivik, uomo si dà fuoco fuori dal tribunale

foto Twitter 18:31 - Un uomo si è dato fuoco a Oslo, fuori dal tribunale dove si sta svolgendo il processo ad Anders Breivik, l'autore delle stragi di luglio in Norvegia. Lo ha riferito la polizia della capitale norvegese, spiegando che l'uomo è stato portato all'ospedale Ullevaal con gravi ustioni.

La persona, che ha tentato di suicidarsi e che non è stata ancora identificata, si è avvicinata a uno dei posti di blocco della polizia, cospargendosi di liquido infiammabile e poi si è data duoco con un fiammiero. Gli agenti a quel punto sono intervenuti per spegnere le fiamme. Ancora non sono conosciute le condizioni dell'uomo.