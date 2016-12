Texas, messo a morte l'uomo sbagliato

È questa la storia diffusa da Columbia Human Rights Law Review, la rivista che si occupa di diritti umani che dedica il suo ultimo numero a un'ichiesta che mostra come sia stato possibile per un tribunale del Texas condannareo a morte l’uomo sbagliato l’8 dicembre del 1989.

Carlos De Luna viene arrestato nel febbraio dell’83 per l’omicidio di una giovane donna, Wanda Lopez, trovata squartata con un coltello a serramanico. Da quel giorno, e per tutti i sei anni successivi, Carlos giura di essere innocente e indica il vero colpevole, Carlos Hernandez. La corte e la difesa non indagano a dovere e giudicano Carlos Hernandez un’invenzione frutto dell’immaginazione dell’imputato. Eppure Carlos Hernandez esiste. E ha la stessa faccia, lo stesso peso e la stessa altezza del Carlos innocente. Tutti e due abitano a Corpus Christi, la città texana dove vengono spesso scambiati per gemelli. Questo però la corte lo ignora. Il giorno dell’omicidio l’imputato stava scappando dal luogo del delitto e aveva precedenti penali (molestie sessuali a una donna, ma senza coltello). Tanto basta.

“Quando stavo per entrare nel bar ho visto l’aggressione alla donna e sono scappato”, ha detto Carlos prima di essere giustiziato. “Avevo già avuto problemi con la giustizia e volevo starne fuori”. Quattro anni dopo l’esecuzione della pena capitale il professor James Liebman della Columbia Human Rights Law Review, decide di andare a fondo in una storia che gli sembra strana.

Si rivolge a un detective privato che in un giorno scopre più di quanto raccolto da polizia, pubblico ministero e avvocato difensore al processo. Viene a sapere che Carlos Hernandez è stato arrestato 39 volte e ha un passato di violenze contro le donne. E scopre che nessuno degli elementi trovati nel bar dove è avvenuta l'aggressione (un mozzicone di sigaretta, un chewing gum, un bottone, un pettine e lattine di birra) è stato analizzato dalla scientifica per gli esami di saliva e sangue.

“Questo non era il processo a una star come OJ Simpson ma un processo oscuro, che potrebbe riguardare chiunque", ha commentato Liebman. "In questi casi nessuno si interessa abbastanza alla vittima. E l’imputato viene lasciato solo”. La sua rivista certifica oggi l'ingiustizia che ha stroncato una vita innocente e ha permesso al vero criminale, Carlos Hernandez, di morire di cause naturali in una prigione del Texas nel 1999. Ci era finito per aver aggredito una vicina con il suo coltello a serramanico.