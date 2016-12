Il New Jersey mette al bando gli sms: "Multa a chi chatta camminando, è troppo pericoloso"

foto Ap/Lapresse 07:34 - Fort Lee, cittadina del New Jersey con 35.000 abitanti, lancia un avvertimento agli amanti dei messaggini sul cellulare: non camminate scrivendo, a meno che non vogliate incorrere in una multa da 85 dollari. La stretta della polizia sui "pedoni pericolosi" arriva dopo tre incidenti fatali che hanno coinvolto persone distratte dal proprio telefono. - Fort Lee, cittadina del New Jersey con 35.000 abitanti, lancia un avvertimento agli amanti dei messaggini sul cellulare: non camminate scrivendo, a meno che non vogliate incorrere in una multa da 85 dollari. La stretta della polizia sui "pedoni pericolosi" arriva dopo tre incidenti fatali che hanno coinvolto persone distratte dal proprio telefono.

Quindi non solo in auto, la distrazione per colpa del cellulare può essere pericolosa anche durante una normale passeggiata. "E' una forte distrazione. I pedoni non guardano dove vanno ed è pericoloso", afferma Thomas Ripoli, capo della polizia di Fort Lee, in un'intervista all'ABC.



Finora sono state effettuate almeno 117 multe a pedoni spericolati. Secondo uno studio condotto da due professori della Stony Brook University di New York, chi passeggia inviando messaggi ha il 60% di possibilità in più di finire fuori strada, con il rischio di incidenti.