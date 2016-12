Francois Hollande prende in mano l'Eliseo: "Il mio compito sarà quello di risanare il Paese"

foto Afp Correlati Juncker: "Vogliamo che Grecia resti nell'euro"

Francois Hollande, neo presidente socialista, si insedia all'Eliseo congedando Nicolas Sarkozy e nominando il primo ministro. Poi, volerà a Berlino per incontrare Angela Merkel, indebolita dalla sconfitta elettorale ma non disposta a cedere facilmente sul Patto di stabilità e sulla politica di rigore. "Non vorrete che mi presenti da lei dicendo, 'chiedo di più', visto che ha perso un'elezione regionale", ha scherzato Hollande con i giornalisti.

Hollande è il settimo presidente della Repubblica francese

Francois Hollande, giunto all'Eliseo per la cerimonia di insediamento, è diventato il settimo presidente della Repubblica francese. Nel cortile dell'Eliseo, è stato accolto da Nicolas Sarkozy, con cui si è stretto la mano. Hollande e Sarkozy si sono quindi riuniti per il tradizionale colloquio prima del giuramento del nuovo presidente. Il passaggio di consegne dura, in genere, da una mezz'ora a un'ora. Il leader della gauche ha voluto una cerimonia molto sobria per il suo insediamento. All'investitura infatti non ci saranno né l'ex moglie Segolene Royal né i quattro figli avuti con lei. Alla fine della cerimonia, Sarkò e Carlà hanno lasciato il palazzo tra gli applausi.



"Il mio compito è risanare il Paese e aprire una nuova strada in Ue"

"Il mandato che ho ricevuto è di rimettere in piedi la Francia": ad affermarlo è stato il neopresidente, Francois Hollande, durante la cerimonia di insediamento all'Eliseo. Il leader socialista ha fatto riferimento alle molte sfide che la Francia deve affrontare: il debito alto, la crescita debole, la disoccupazione elevata e l'"Europa che cerca di uscire dalla crisi". "Ma siamo un grande Paese che ha sempre affrontato le sfide", ha osservato. "Voglio aprire una strada nuova in Europa - ha poi concluso -, un nuovo patto per conciliare le politiche per la crescita con quelle del rigore".



Investitura senza famiglia e molto sobria

La giornata ufficiale del neo presidente è iniziata alle 10 con un incontro con il presidente uscente Nicolas Sarkozy, dopo di che Hollande verrà ricevuto all'Eliseo da un picchetto d'onore e per la cerimonia di investitura. Un appuntamento che si differenzierà da quello del suo predecessore, a cui partecipò l'intera famiglia. All'investitura di Hollande infatti non ci sarà la sua ex moglie Segolene Royal nè i suoi quattro figli.



Dopo il tradizionale omaggio al milite ignoto, Hollande avrà una colazione ristretta con gli ex primi ministri socialisti, quindi il presidente parteciperà ad una cerimonia in onore di Jules Ferry con un discorso al Jardin des Tuileries e ad un'altra per Marie Curie, all'Institut Curie, dove deporrà un corona di fiori. E' usanza che i presidenti rendano omaggio, il giorno in cui assumono l'incarico a grandi figure di cui si considerano eredi. Per Hollande - che ha scelto il premio nobel della chimica e fisica Marie Curie e quello che fu oltre che ministro dell'Istruzione pubblica, anche l'autore delle leggi repubblicane che resero la scuola gratuita, laica e obbligatoria (ma anche sostenitore della politica coloniale francese dell'epoca, sottolineano i critici) si è trattato di sottolineare le priorità del quinquennio, scuola, giovani, ricerca, sottolineano i suoi collaboratori.



Fulmine copisce l'aereo di Hollande, ritardato appuntamento con la Merkel

Contrattempo per uno dei primi impegni del neopresidente: un fulmine ha colpito infatti l'aereo che portava Francois Hollande a Berlino per incontrare Angela Merkel, costringendo l'equipaggio a rientrare a Parigi, a cambiare velivolo e quindi ripartire alla volta della capitale tedesca.



Sull'appuntemento con la cancelliera tedesca, Hollande ha spiegato: "Sarà soltanto un primo contatto, stabiliremo il metodo con il quale procedere" e, ai giornalisti che gli chiedevano se si sentisse più sicuro dopo la sconfitta della cancelliera tedesca alle elezioni di domenica nel Nord Reno-Westafalia, ha risposto scherzando: "Non vorrete che mi presenti da lei dicendo, 'chiedo di più', visto che ha perso un'elezione regionale".



Hollande "ammorbidisce" la sua posizione

Più verosimile che la prima manovra di avvicinamento fra i due responsabili dei paesi del "motore" europeo potrebbe essere meno difficile del previsto. Sul Patto di bilancio, molto è cambiato fra i proclami dei comizi dell'Hollande candidato e le frasi di queste ultime ore dell'Hollande presidente. Non si parla più di "rinegoziare" come affermava prima il candidato socialista, ma di "completare" con misure sulla crescita, forse da prevedere in un patto separato. Quanto agli eurobonds, fumo negli occhi della cancelliera, sono spariti dall'agenda, lasciando spazio ai "project bond", prestiti europei su progetto sui quali la Merkel sarebbe disposta a cedere qualcosa. Altri temi caldi, la Bce - della quale la cancelliera era d'accordo con Sarkozy a non esprimersi più in pubblico per evitare reazioni dei mercati - che Hollande vorrebbe più attiva contro la crisi, e l'Afghanistan, dal quale il presidente eletto vorrebbe ritirare i francesi in anticipo sul previsto, già entro fine 2012.



Nominato il primo ministro: sarà Jean-Marc Ayrault

Il deputato socialista e sindaco di Nantes Jean-Marc Ayrault è stato nominato Primo ministro della Francia. Lo ha annunciato il nuovo segretario generale dell'Eliseo, Pierre-René Lemas.