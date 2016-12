foto Ap/Lapresse

06:39

- La prima tempesta tropicale dell'anno si è formata nell'Oceano Pacifico sud-occidentale del Messico. Il nome dato dagli esperti del centro di controllo tornadi con sede a Miami è Aletta.. La tempesta si trova in mare aperto a 650 miglia (1.045 km) a sud-ovest della città messicana di Manzanillo. Al momento non si segnalano particolari pericoli e nella zona non sono presenti piattaforme petrolifere.