- Ron Paul si è ritirato dalla campagna per conquistare la nomination repubblicana alla presidenziali. Il 77enne Paul apre così la strada all'investitura di Mitt Romney quale sfidante ufficiale di Barack Obama alle presidenziali del 6 novembre. Paul lascia la campagna per le primarie" per non spendere più risorse". Ma intende sfidare direttamente Romney (che ha 945 delegati contro i 99 di Paul) alla convention repubblicana di Tampa.