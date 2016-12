foto Ap/Lapresse

20:16

- "Adesso puntiamo a fare un governo di tecnocrati". Lo ha detto il leader del Pasok, Evangelos Venizelos, che ha aggiunto che "domani a mezzogiorno il capo dello Stato greco, Karolos Papoulias, presiederà una riunione con i leader di tutti i partiti eletti in Parlamento per prendere in esame quest'ipotesi". Al vertice, l'unico escluso sarà "Alba Dorata" (partito di estrema destra).