16:56

- Sembrano sempre più vicine le elezioni in Grecia, dopo che il Syriza (sinistra radicale) ha confermato che questa sera non parteciperà all'incontro con Nuova Democrazia, Pasok e Sinistra Democratica, indetto dal presidente della Repubblica, Karolos Papoulias, per tentare in extremis la formazione di un nuovo governo. Ieri era stato proprio il no del leader del Syriza, Alexis Tsipras, a far arenare le trattative per un governo di coalizione.