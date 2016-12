“Sfregiate con l'acido le donne con i cellulari”

- La piccola moschea di Noshki, città pakistana al confine con l’Afghanistan, è oggi sulla bocca di tutti. Non per la sua raffinata architettura ma perchè è lì che l’11 maggio scorso, è stata pronunciata una fatwa shock che invita i fedeli a sfregiare con l’acido i volti delle donne che usano i cellulari.

Chi si oppone all’ordine tradizionale imposto dagli uomini ha un destino segnato nelle zone rurali di queste latitudini. Ragazze accusate di aver disobbedito agli ordini, di essere uscite dalle mura di casa senza permesso, ricevono come punizione lo sfregio del volto con l'acido, in modo che le cicatrici servano a ricordare quello che aspetta a chi oltraggia l’onore di parenti o mariti. Ma nonostante la sottomissione sembra che stia nascendo un movimento che lotta contro questi abusi. E sempre più uomini prendono le distanze da questi sistemi usati per indurre mogli e famigliari all’obbedienza.

La vicenda ha ispirato il film Saving Face, vincitore quest'anno dell’Oscar come miglior documentario breve. La pellicola racconta la storia di un medico che cura le vittime sfigurate con l'acido. E sembra aver darto coraggio alle giovani pakistane che hanno iniziato a ribellarsi. Non solo virtualmente (la rete è piena di insulti agli uomini che si comportano "come codardi"), ma anche nei fatti. È il caso di Nabila, una giovane pakistana di Faisalabad che il marzo scorso si è costituita alle autorità dopo aver gettato l’acido sugli occhi del fidanzato che la tradiva da tempo. Nabila ora detenuta nel carcere locale. Una punizione che spesso non viene applicata agli uomini colpevoli di fatti simili.