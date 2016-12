Il mistero sulla morte della cameriera inglese

- Una villetta, una scalinata, una ragazza ferita alla gola, dieci coltellate, una richiesta di aiuto, le ultime parole: “un uomo, un uomo”. Questi sono gli elementi che raccontano la morte adi Grattaminarda, in provincia di Avellino, di, una cameriera. Per gli inquirenti si è trattato quasi sicuramente di suicidio, per i genitori della ragazza questa ipotesi è impossibile.

Claire, da Sutton-in-Ashfield si era trasferita in Campania per seguire il suo amore, il cuoco Diego Mascolo dal quale aveva avuto un bambino.

Alle undici del primo marzo scorso è andata nella villa a due piani dei suoceri, Maria e Luigi Mascolo, per lasciargli il bambino prima di andare a lavoro. Lo ha baciato ed è scesa. Dopo circa un minuto e mezzo è salita di nuovo su per le scale, sanguinando è crollata a terra.

Tutto sembrerebbe far escludere il suicidio, ma nella consulenza depositata dal perito Maurizio Saliva si legge: le macchie di sangue e la loro traiettoria dimostrano senza dubbio che Claire ha maneggiato il coltello da sola. Sulla lama sono state trovate solo le sue impronte, nessuna ferita alle mani che possa far pensare a una difesa della donna da un aggressore.

Due i dubbi che non convincono: come può una persona riuscire a colpirsi per dieci volte e perché chiedere aiuto subito dopo?

Gli investigatori hanno risposto anche a queste domande: la maggior parte delle ferite erano superficiali e si è trattato di colpi chiamati d’incoraggiamento mentre la richiesta di soccorso si chiama ravvedimento a posteriori, il soggetto cambia idea e cerca di salvarsi per spirito di sopravvivenza.

Da un primo racconto della suocera Maria, Claire, prima di morire, avrebbe pronunciato le parole “un uomo, un uomo” ma per gli investigatori è: “esagerazione mediatica. La signora Maria stessa dice di non ricordare bene”. Per i carabinieri, quindi, il mistero non c’è, anzi il caso sarebbe chiuso se fossero già arrivate le ultime consulenze disposte dal pm.

Per la famiglia della cameriera inglese il suicidio è invece un’ipotesi impossibile. “Non so chi ha ucciso la mia Claire ma so per certo che non si è suicidata” ha affermato al Daily Mail il padre della ragazza, mister Cole Martin, mentre la madre Patrizia ha aggiunto: “ mia figlia era sempre sorridente, positiva, non aveva mai commesso atti di autolesionismo”. La donna aveva parlato con Claire via Skype circa dodici ore prima della morte e dalla chiacchierata tutto sembrava normale, anzi, la figlia le aveva raccontato dei suoi progetti per il futuro: voleva raggiungere Diego in Germania dopo che l’uomo si era trasferito lì per motivi di lavoro.

Ma c’è un’altra stranezza sul caso che il padre di Claire sottolinea: “perché quando è successo il fatto è stata avvisata l’ambasciata tedesca e non quella inglese?”

La spiegazione: un banale errore, nel passaporto britannico della ragazza il luogo di nascita è Hannover in Germania.

La famiglia Martin però non riesce a credere a queste motivazioni, la morte della cameriera inglese sembra ancora piena di ombre. E dopo il caso di Meredith Kercher, che aveva già fatto urlare allo scandalo, è difficile non aspettarsi critiche all’inchiesta da parte dell’Inghilterra intera.