foto Ap/Lapresse

08:09

- Un aereo della compagnia Agni Air, con 21 persone a bordo, è precipitato in una regione montagnosa del Nepal. Il velivolo, che era in fase di atterraggio all'aeroporto di Jomsom, si è schiantato contro il lato fangoso di una montagna. A bordo c'erano 18 passeggeri e tre membri dell'equipaggio. Le vittime sono sette uomini e quattro donne; le squadre di soccorso hanno tratto in salvo sei sopravvissuti, tra cui due bambini.