- E' stato approvato in Afghanistan il piano per la terza e ultima fase della transizione della sicurezza alle forze locali. Ashraf Ghani, a capo della commissione sulla transizione, ha dichiarato che avverrà entro sei mesi. Porterà al controllo da parte della sicurezza afghana di una zona rappresentante il 75% della popolazione, su 34 milioni di persone. "Sarà difficile, non vogliamo mentire agli afghani", ha ammesso Ghani, "ma siamo determinati".