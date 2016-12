Grecia, ultimo tentativo per formare il governo di unità nazionale: in serata il summit

foto Ap/Lapresse Correlati Sfuma all'ultimo l'accordo a tre 07:13 - Il presidente greco Karolos Papoulias sta incontrando i leader dei partiti minori, dopo che sono falliti i tentativi dei tre partiti arrivati per primi nelle elezioni di formare un governo. Tra quelli che sono riusciti a superare la soglia per entrare in Parlamento c'è l'estrema destra Alba d'oro di Nikolaos Michaloliako, che ha ottenuto il 7%. Alle 19.30 ci sarà l'ultimo incontro per cercare di formare un esecutivo di unità nazionale. - Il presidente greco Karolos Papoulias sta incontrando i leader dei partiti minori, dopo che sono falliti i tentativi dei tre partiti arrivati per primi nelle elezioni di formare un governo. Tra quelli che sono riusciti a superare la soglia per entrare in Parlamento c'è l'estrema destra Alba d'oro di Nikolaos Michaloliako, che ha ottenuto il 7%. Alle 19.30 ci sarà l'ultimo incontro per cercare di formare un esecutivo di unità nazionale.

Sinistra Radicale diserterà le consultazioni

La Sinistra Radicale (Syriza) non parteciperà alle consultazioni a 4 convocate dal presidente greco, Carolos Papoulias, per tentare nuovamente di formare un governo e scongiurare nuove elezioni anticipate. "Alexis Tsipras", il leader di Syriza, "non sarà presente all'incontro", ha annunciato il portavoce Nikos Pappas. I sondaggi, in caso di nuove consultazioni, sono unanimi nel dare Syriza al primo posto con oltre il 25%.



Alle 18.30 l'estremo tentativo del presidente

Dopo il fallimento dei negoziati opdierni Papoulias ha invitato per lunedì alle 19.30 (le 18.30 ora italiana) i primi tre partiti usciti dalle elezioni di domenica - i conservatori di Nea Dimokratia, di Antonis Samaras, la Sinistra Radicale (Syriza) di Alexis Tsipras e i socialisti del Pasok di Evangeloa Venizelos - più la Sinistra Democratica (Diram) di Fotis Kouvelis. Kouvelis che ha già fatto sapere di non voler entrare in un esecutivo senza Syriza. Papoulias ha tempo fino al 17 maggio prima di dover convocare nuove elezioni a giugno.



Nella notte attentato in un ufficio del Fisco ad Atene

E la tensione nel Paese è sempre più alta. Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un ufficio del Fisco ad Atene nella notte fra domenica e lunedì, facendo danni materiali, ma nessun ferito. Lo ha reso noto la polizia. L'esplosione è avvenuta alle 3:08 ora locale (le 2:08 in Italia) a Maroussi, nella parte nord del centro cittadino, ed è stata provocata da una bombola di gas, metodo impiegato abitualmente dagli anarchici.