01:56

- Prosegue in Messico la spirale di violenza scatenata dalla guerra tra narcos. Nello stato di Nuevo Leon la polizia ha trovato 49 cadaveri in gran parte brutalmente mutilati. I resti sono stati rinvenuti in diversi sacchi di plastica davanti all'arco con cui il comune di San Juan offre il suo benvenuto agli automobilisti che entrano nel paese. I corpi appartengono a 43 uomini e a sei donne.