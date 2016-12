foto Ap/Lapresse

- La Sinistra Radicale (Syriza) non parteciperà lunedì alle consultazioni a 4 convocate dal presidente greco, Carolos Papoulias, per tentare nuovamente di formare un governo e scongiurare nuove elezioni anticipate. "Alexis Tsipras, il leader di Syriza, non sarà opresente all'incontro", ha annunciato il portavoce Nikos Pappas. I sondaggi, in caso di nuove consultazioni, sono unanimi nel dare Syriza al primo posto con oltre il 25%.