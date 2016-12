foto Afp 23:39 - Dopo alcune ore di ottimismo, in Grecia la domenica si è terminata con l'ufficalizzazione che non è stato raggiunto alcun accordo tra i partiti per formare un governo di coalizione. Lo ha reso noto il segretario della Sinistra Democratica (Dimar), Fotis Kouvelis. Il presidente, Carolos Papoulias lunedì riprenderà i colloqui per tentare di scongiurare - il termine è il 17 maggio - di dover convocare nuove elezioni. - Dopo alcune ore di ottimismo, in Grecia la domenica si è terminata con l'ufficalizzazione che non è stato raggiunto alcun accordo tra i partiti per formare un governo di coalizione. Lo ha reso noto il segretario della Sinistra Democratica (Dimar), Fotis Kouvelis. Il presidente, Carolos Papoulias lunedì riprenderà i colloqui per tentare di scongiurare - il termine è il 17 maggio - di dover convocare nuove elezioni.

"Al momento attuale, dopo tutti i colloqui avuti oggi, non vedo possibilità di formare un governo di unità nazionale". E' quanto avrebbe detto questa sera, come ha riferito Fotis Kouvelis, il leader di Sinistra Democratica, il presidente della Repubblica Karolos Papoulias al termine del loro incontro.



Dal canto suo, la segreteria del capo dello Stato ha reso noto che Papoulias riprenderà le consultazioni domani sera alle 19:30 locali (le 18:30 in Italia) presiedendo una riunione cui prenderanno parte Antonis Samaras (Nea Dimocratia), Evangelos Venizelos (Pasok), Alexis Tsipras (Coalizione delle Sinistre, Syriza) e Fotis Kouvelis (Sinistra Democratica), nell'uultimo tentativo di formare un governo di unità nazionale ed evitare il secondo ricorso alle urne in due mesi.



Syriza diserterà le nuove consultazioni

La Sinistra Radicale (Syriza) non partecipera' domani alle consultazioni a 4 convocate dal presidente greco, Carolos Papoulias, per tentare nuovamente di formare un governo e scongiurare nuove elezioni anticipate. "Alexis Tsipras", il leader di Syriza, "non sarà opresente all'incontro", ha annunciato il portavoce Nikos Pappas. I sondaggi, in caso di nuove consultazioni, sono unanimi nel dare Syriza al primo posto con oltre il 25%.