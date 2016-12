foto Ap/Lapresse

22:15

- Sono 31 le persone, tutte rappresentanti dei team, che hanno dovuto far ricorso a cure mediche dopo l'incendio scoppiato nel paddock della Williams, a fine Gran Premio sul circuito di Barcellona. Sette di loro, secondo quanto fa sapere la Fia in una nota di fine giornata, sono stati trasferiti in centri medici del posto per cure più approfondite. Nessuno di loro, ha aggiunto la Federazione mondiale, è in condizioni preoccupanti.