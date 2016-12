foto LaPresse

21:45

- Jeremiah Wright, il controverso pastore di Chicago di Barack Obama, ha accusato il presidente di aver cercato di corromperlo facendogli avere indirettamente 150mila dollari per impedirgli di tornare a parlare in pubblico di temi che avrebbero potuto metterlo in imbarazzo. Lo riferisce il tabloid New York Post, di Rupert Murdoch.