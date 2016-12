Falsa laurea, si dimette l'a.d. di Yahoo!

Yahoo! ha comunicato che Thompson ha lasciato per "motivi personali". Il suo posto è stato assegnato ad interim a Ross Levinsohn, numero uno della divisione global media del colosso Internet. Lo scandalo della laurea finta è stato scoperto e denunciato da David Loeb, fondatore dell'hedge fund Third Point che è azionista di Yahoo! con il 5,8%.La biografia di Thompson - riportata nei documenti ufficiali presentati alla Sec - affermava infatti che l'amministratore delegato era in possesso di una laurea in Contabilità e Informatica conseguita presso il Stonehill College. Ma Thompson è laureato solo in Contabilità. La laurea in informatica è stata soppressa al Stonehill College nel 1983, quattro anni prima che Thompson si "laureasse".Per Loeb l'uscita di Thompson rappresenta un successo: da tempo l'azionista di Yahoo si batte contro le scelte dell'azienda, anche quelle manageriali e chiede un posto in consiglio di amministrazione. Per Yahoo!, invece, si tratterà di una nuova battuta d'arresto e di una nuova pesante perdita: Thompson, ex numero uno di PayPal, era stato nominato con gran clamore al posto di Carol Bartz, allontanata alla fine del 2011 su pressioni degli investitori, secondo i quali la limitata alleanza con Microsoft non si è tradotta nei risultati previsti e la performance del titolo è stata debole.La nomina di Thompson ha coinciso con l'uscita del co-fondatore Jerry Yang, che ha lasciato lo scorso gennaio tagliando i legami con la società che aveva fondato insieme a David Filo nel 1995.