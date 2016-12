Voto Germania, dura batosta per la Merkel

"E' un giorno amaro, e una chiara sconfitta per la Cdu e per me personalmente". Lo ha detto il candidato del partito cristiano democratico, Noerbert Roettgen. "Ho sbagliato io, è una mia personale sconfitta", ha aggiunto in conferenza stampa.



Kraft (Spd): "Giornata memorabile"

"Che serata meravigliosa!". Così Hannelore Kraft, candidata della Spd e vincitrice delle elezioni in Nord Reno-Westfalia. "Che sensazione meravigliosa tornare in testa dopo 12 anni", ha detto ringraziando gli elettori al seggio di Duesseldorf.

Merkel: "Sconfitta amara e dolorosa"

''Ieri e' stato un giorno amaro con una sconfitta dolorosa''. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel oggi a Berlino in conferenza stampa, che ha aggiunto che "il lavoro in Europa non verrà toccato dal voto". ''Tristi lo siamo tutti'' ha detto ancora la Cancelliera commentando il risultato delle elezioni: "in futuro il partito può certamente fare meglio''.