16:32

- Il sottosegretario agli Esteri, Staffan De Mistura si dice ottimista sulla soluzione positiva del caso dei due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, detenuti in India. "Sì sono ottimista - ha detto De Mistura -. Lo sono per due motivi: perché sono ottimista di natura e perché non c'è alternativa alla liberazione. Non molleremo mai. Per noi, questi due ragazzi facevano il loro dovere e per questo devono tornare a casa".