Merkel, voto nel Nord-Reno 16:15 - Giallo in Grecia sull'accordo di governo. Arriva infatti la smentita del leader del Dimar, Fotis Kouvelis. Al termine degli incontri di questa mattina fra i principali partiti ellenici, Alexis Tsipras (Syriza) aveva annunciato di essersi chiamato fuori dal governo a tre che sarebbe invece stato appoggiato da Nuova Democrazia, Pasok e Dimar. "Bugie diffamatorie" ha commentato Kouvelis, Tsipras "ha superato ogni limite di decenza politica". - Giallo in Grecia sull'accordo di governo. Arriva infatti la smentita del leader del Dimar, Fotis Kouvelis. Al termine degli incontri di questa mattina fra i principali partiti ellenici, Alexis Tsipras (Syriza) aveva annunciato di essersi chiamato fuori dal governo a tre che sarebbe invece stato appoggiato da Nuova Democrazia, Pasok e Dimar. "Bugie diffamatorie" ha commentato Kouvelis, Tsipras "ha superato ogni limite di decenza politica".

Kouvelis, in pratica, accusa Tsipras di aver spudoratamente mentito ai greci - con intento chiaramente denigratorio agli occhi dell'elettorato di sinistra - affermando che Sinistra Democratica aveva accettato di entrare a far parte di un governo di coalizione favorevole al piano di austerità (Memorandum) concordato da Atene con i creditori internazionali.



Il tentativo in extremis di Papoulias

Questa mattina il presidente della Repubblica greca, Karolos Papoulias, aveva incontrato i leader dei tre principali partiti, Nuova democrazia, Syriza e il Pasok, per tentare di raggiungere in extremis un accordo per un governo che scongiurasse nuove elezioni. Al termine dell'incontro, dopo il no del Syriza (sinistra radicale), il leader socialista Venizelos aveva parlato di "limitato ottimismo" e "impasse".



Elezioni sempre più vicine?

Vari analisti concordano nel ritenere che questa sera Tsipras, parlando ad Atene a una riunione di simpatizzanti del proprio partito, in pratica aprirà la campagna elettorale per le prossime consultazioni.



Germania: "Stop aiuti se Grecia non rispetterà impegni"

Nuovi aiuti alla Grecia solo se rispetterà gli impegni presi. Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Guido Westervelle nel suo intervento al Bundestag. "Noi intendiamo mantenere le nostre promesse di aiuto. Ma questo significa che la Grecia deve varare le riforme che abbiamo concordato".