Grecia, "limitato ottimismo" sulla possibilità di accordo per un governo di coalizione

- Terminato l'incontro tra il presidente della Repubblica greca Karolos Papoulias con i tre partiti Nea Democratia, Syriza e Pasok per la formazione di un governo di unità nazionale. "C'è una impasse e ottimismo limitato" ha detto il leader dei socialisti greci (Pasok), Evanghelos Venizelos. Il capo di Stato greco, dopo il fallimento dei precedenti tentativi, sta cercando in extremis un accordo per evitare nuove elezioni.