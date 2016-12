Se i defunti diventano perle

- I cari defunti stanno diventando sempre più preziosi, nel senso materiale del termine. A testimoniarlo è la vicenda legata alla ditta sudcoreana Bonhyang che ha ideato una tecnica per trasformare le ceneri dei morti in perle. “Le ceneri contenute in un’urna possono marcire, le perle no”, ha detto all’Associated Press l’amministratore delegato della società Pei Zailie.

“In questo modo non ci si dovrà preoccupare né della muffa né dei cattivi odori”, ha continuato l'ad ricordando i 500 clienti che hanno usifruito dei servizi della ditta che ha sede a Icheon.

Jin Rinan, 69 anni, ha perso il papà 27 anni fa. La tristezza per la scomparsa non accennava a diminuire e così ha deciso di dissotterrare il corpo del parente e pagare 870 dollari per rendere il corpo del caro una gemma. “Trasformare il corpo in pietre è un modo per tenere sempre con sé il parente defunto”, ha commentato Jin. “Quando guardo la perla penso alle cose belle che ho passato con mio padre”.

Per salvaguardare le risorse della terra il governo coreano ha da tempo incoraggiato la cremazione, oggi diffusa tra il 70% delle persone. E l’iniziativa della società Bonhyang sembra così aprire nuove possibilità commerciali. Anche perché, a differenza di altri paesi dove è diffusa la cremazione (Usa, Europa e Giappone) non servono permessi speciali delle autorità.