- Il sottosegretario agli Esteri Staffan De Mistura sarà in India a giorni ("il 15 o il 16 maggio") allo scopo di "continuare a premere perché i nostri marò prima cambino localizzazione, visto che sono in una prigione anche se attenuata, e poi perché tornino a casa". Lo ha annunciato lo stesso De Mistura, a margine dell'inaugurazione del padiglione dell'Italia all'Expo internazionale di Yeosu, in Corea del Sud.