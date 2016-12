Kabul, assassinato il mediatore dei talebani

foto Ap/Lapresse 13:25 - Un alto esponente del consiglio di pace afghano, ed ex ministro dei talebani, è stato assassinato a Kabul, vicino all'università, mentre si stava recando in parlamento. Lo riferiscono fonti ufficiali. Arsala Rahmani aveva un ruolo chiave per l'apertura di negoziati con i comandanti talebani. Rahmani è stato ucciso mentre viaggiava in macchina nella parte ovest della città, raggiunto da un proiettile sparato da un altro veicolo in corsa. - Un alto esponente del consiglio di pace afghano, ed ex ministro dei talebani, è stato assassinato a Kabul, vicino all'università, mentre si stava recando in parlamento. Lo riferiscono fonti ufficiali. Arsala Rahmani aveva un ruolo chiave per l'apertura di negoziati con i comandanti talebani. Rahmani è stato ucciso mentre viaggiava in macchina nella parte ovest della città, raggiunto da un proiettile sparato da un altro veicolo in corsa.

Rahmani, attualmente senatore, era stato il ministro dell'istruzione durante il regime dei talebani. L'omicidio è avvenuto vicino alla sua casa nel quartiere di Dehburi. L'alto Consiglio di pace è stato creato due anni fa dal presidente Hamid Karzai, cui Rahmani era legato da amicizia, per cercare di coinvolgere i talebani nel processo di pace. Il capo del Consiglio Burhanuddin Rabbani, ex presidente afghano, era stato assassinato l'anno scorso da un kamikaze.



L'ambasciata statunitense a Kabul ha definito su twitter "una tragedia" l'assassinio.



Talebani: "Non siamo stati noi"

I talebani afghani hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell'assassinio del Maulvi Arsala Rehmani, assicurando di non avere al riguardo alcuna informazione. In particolare il portavoce Zabihulla Mujahid ha detto categoricamente: "Non c'è la nostra mano dietro questo assassinio. Non abbiamo alcuna informazione su di esso".